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Сегодня, 00:08

Глушаков — о том, что «Химки» называют командой ветеранов: «Нас это не обижает»

Алина Савинова
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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, обижает ли его, когда «Химки» называют командой ветеранов.

«Нет, ни в коем случае. Не знаю, кто и что там говорит, но я со смехом и юмором все воспринимаю. Все нормально, поиграем и повоюем. Слушайте, на Евро-2024 играли же люди, которым 41 год, 39 лет... Тоже ветераны ведь!» — цитирует Глушакова Legalbet.

37-летний Глушаков перешел в «Химки» этим летом. Также из возрастных футболистов к команде присоединились 31-летний Резиуан Мирзов, 34-летний Артур Юсупов и 33-летний Антон Заболотный.

На данный момент клуб из Подмосковья с 4 очками располагается на 6-м месте в чемпионате России.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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