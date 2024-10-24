Глушаков назвал Аршавина лучшим российским футболистом в 21 веке

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в 21 веке.

— Согласны, что Андрей Аршавин — лучший российский футболист XXI века?

— Наверное, да. Но многих еще могу отметить — Головин, Миранчук, Павлюченко, Билялетдинов. Тех, кто поиграл в Европе, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В ходе карьеры Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе петербургского клуба форвард трижды выигрывал чемпионат России, а также по разу становился победителем Кубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.