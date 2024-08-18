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Сегодня, 17:27

Глушаков — о ничьей с «Зенитом»: «На футбольном поле все равны»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) ответил на вопрос о целях своей команды на сезон-2024/25.

В выездном матче с подмосковным клубом «Зенит» впервые потерял очки и пропустил первый гол во всех турнирах с начала текущего сезона.

«На футбольном поле все равны. Задачи «Химок»? Все так же. Задачи одни — быть где-то в серединке, в первой части турнирной таблицы. «Зенит» побежал атаковать большими силами», — сказал Глушаков.

37-летний россиянин подписал 1-летний контракт с «Химками» в июне 2024 года. Ранее он уже выступал за клуб с 2020 по 2022 год. В текущем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
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