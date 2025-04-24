Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Глушаков — о проблемах «Спартака» с пенальти: «Недопонимание или отсутствует дисциплина»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о проблеме красно-белых с реализацией одиннадцатиметровых ударов.

«Мы же все видели момент, как Сакич в матче с «Акроном» кричит, чтобы пенальти шел бить Угальде. Но бьет Барко. Думаю, что здесь есть либо недопонимание, либо отсутствует дисциплина. Этот небольшой хаос приводит к соответствующим результатам. Видимо, тренерский штаб упускает этот момент. А что бы было, если бы Барко не забил?» — сказал Глушаков «СЭ».

Красно-белые не реализовали 2 из 3 последних пенальти. Хесус Медина не забил в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2), Эсекьель Барко — в первом тайме матча с «Акроном» (3:2) в 25-м туре, но реализовал пенальти в конце матча.

5
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Смородская о ситуации в «Химках»: «У них не первый год буза, было ясно, что дойдет до крайности»
Луcиано идет на рекорд Тихонова и Вагнера Лав
«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя