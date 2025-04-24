Глушаков — о проблемах «Спартака» с пенальти: «Недопонимание или отсутствует дисциплина»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о проблеме красно-белых с реализацией одиннадцатиметровых ударов.

«Мы же все видели момент, как Сакич в матче с «Акроном» кричит, чтобы пенальти шел бить Угальде. Но бьет Барко. Думаю, что здесь есть либо недопонимание, либо отсутствует дисциплина. Этот небольшой хаос приводит к соответствующим результатам. Видимо, тренерский штаб упускает этот момент. А что бы было, если бы Барко не забил?» — сказал Глушаков «СЭ».

Красно-белые не реализовали 2 из 3 последних пенальти. Хесус Медина не забил в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2), Эсекьель Барко — в первом тайме матча с «Акроном» (3:2) в 25-м туре, но реализовал пенальти в конце матча.