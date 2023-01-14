Глушаков назвал шуткой возможный переезд в Армению

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» новость о том, что бывший одноклубник Арас Озбилиз приглашал его играть в Армению.
«Озбилиз приглашал играть в Армению? Да, в шутку общались с ним на эту тему (смеется). Арас пригласил меня, а я ему сказал: «Ты мне шашлыки пожаришь и люля? Какие задачи у вас?» — сказал Глушаков «СЭ».
9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».
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Основные источники исследования