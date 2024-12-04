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Сегодня, 16:03

Глушаков назвал системообразующего игрока в составе «Спартака»

Диана Андрющенко
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал системообразующего игрока в составе «Спартака» и оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

«Барко (Полузащитник «Спартака» — Прим. «СЭ») — системообразующий игрок для нынешнего «Спартака». Он очень многое дает команде. Если он не играет, то красно-белым зачастую бывает очень тяжело. На мой взгляд, только Барко выделяется из всех летних трансферов «Спартака», — цитирует Глушакова Legalbet.ru.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Источник: Legalbet.ru
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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