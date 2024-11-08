Глушаков: «С удовольствием надену футболку своей родной команды «Спартак» в матче памяти Черенкова»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии «СЭ» поддержал инициативу РФС о проведении ретро-матча между красно-белыми и «Динамо» в память о Федоре Черенкове.

«Ретро-матч «Спартак» — «Динамо» в память о Черенкове — достаточно знаменательное и редкое событие. Спасибо РФС и «Спартаку», что организовали игру. Думаю, соберется много болельщиков на трибунах, и все получат только положительные эмоции. Подобные матчи нужны, чтобы память о таких игроках, как Федор Черенков жила всегда. Так что с удовольствием надену футболку своей родной команды «Спартак» и выйду на газон в матче памяти Федора Федоровича», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков также рассказал, каким запомнил Черенкова.

«О Черенкове я знал с детства. Мой дядя Валерий Глушаков, который играл за красно-белых и в сборной СССР, мне много рассказывал о нем. Видел его игру на старых видеозаписях. Лично мы с ним пересекались на детском турнире в Иваново, когда Черенков лично меня награждал. Сохранились совместные фотографии с ним. Я его запомнил, как очень скромного и культурного человека, без звездной болезни. Для меня дорога эта память», — добавил Глушаков.

Матч памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо» пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.