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Сегодня, 11:39

Глушаков не будет тренировать «Химки»-2

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент «Химок», не видит Дениса Глушакова тренером второй команды. «Химки» — 2 возглавит другой специалист.

Ранее сообщалось, что Глушаков станет тренером второй или молодежной команды «Химок». Под руководством Глушакова вторая командам успела провести два просмотровых матча.

37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками» не расторгнут, и он продолжает числиться в заявке клуба.

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за подмосковную команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Денис Глушаков
ФК Химки
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