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Глушаков: «Не хочу, чтобы молодежь говорила: «Зачем идти в футбол, где взятки»

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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» высказался о коррупционном скандале в РПЛ. В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны арбитрам 36 миллионов рублей на взятки.

— Как вы относитесь к коррупционному скандалу в РПЛ? Верите, что судьи берут деньги?

— Я не давал деньги. Не могу кого-то обвинить. Если Федорищев что-то знает, то интересно, как все закончится. У него были яркие цитаты, и люди, конечно же, хотят увидеть доказательства — нужно довести это дело до ума и закрыть вопрос. Не хочется, чтобы юное поколение потом говорило: «Зачем нам идти в футбол? Там взятки люди дают».

«Крылья Советов» после первой части чемпионата России занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Источник: РБ Спорт
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Денис Глушаков
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