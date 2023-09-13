Глушаков не принял участия в матче памяти Цымбаларя из-за требования Карреры

По информации «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Каррера был тренером сборной мира в игре памяти Цымбаларя. Когда итальянец узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я».

В результате Глушаков пропустил матч, а Каррера руководил сборной мира вместе с Юрием Семиным.

Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013 по июль 2019 года. Массимо Каррера тренировал красно-белых с августа 2016 по октябрь 2018 года.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом. Глушаков вернулся к работе с основой после увольнения Карреры в октябре того же года.