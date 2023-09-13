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Сегодня, 20:41

Глушаков не принял участия в матче памяти Цымбаларя из-за требования Карреры

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Массимо Каррера и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Каррера был тренером сборной мира в игре памяти Цымбаларя. Когда итальянец узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я».

В результате Глушаков пропустил матч, а Каррера руководил сборной мира вместе с Юрием Семиным.

Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013 по июль 2019 года. Массимо Каррера тренировал красно-белых с августа 2016 по октябрь 2018 года.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом. Глушаков вернулся к работе с основой после увольнения Карреры в октябре того же года.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 - : -
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Ахмат – Краснодар
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16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
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