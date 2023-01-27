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Сегодня, 10:15

Глушаков объяснил изменения Карреры: «Трабукки и Гурцкая подобрали к нему ключи»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения по ходу чемпионского сезона красно-белых произошли с Массимо Каррерой, и объяснил их.

«До Нового года чемпионского сезона у нас с Каррерой все было абсолютно нормально, — сказал Глушаков. — Он был настоящим. А зимой внутри команды появились агенты Трабукки и Гурцкая, которые к тому времени подобрали ключи к Каррере. И постепенно началось преследование собственных интересов — они начали заводить в команду своих футболистов.

Рома Зобнин говорил в интервью, что такого мотиватора, как Массимо, он никогда не видел. Сначала это было так. Но зимой на сборах началось что-то не то. Факт, что с появлением Трабукки и Гурцкая он стал вести себя по-другому. Видно было, какое влияние на него они имеют.

Уже во второй части чемпионского сезона мы почувствовали, что искренность, которая у Массимо была осенью 2016 года, пропала. Когда футболисты верят тренеру, у них глаза горят. А здесь уже и интриги какие-то начались, и обманы. На коллективе и на добытом осенью отрыве без особого труда доехали до золота, но уже было понятно, что сложности неизбежны".

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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