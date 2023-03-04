Глушаков объяснил, почему пропускает матч «Пари НН» с «Зенитом»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков объяснил, почему пропускает матч 18-го тура РПЛ против «Зенита».

— Получил небольшую травму, как уже сказал тренер по ТВ, — заявил Глушаков в видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале. — С такими командами, как «Зенит», надо быть готовым на 120 процентов. К сожалению, я не готов. Приняли решение поберечь здоровье и сыграть в следующем матче в Ростове-на-Дону. Вперед, давайте, бойцы. Я с вами, «Нижний».

Матч «Зенит» — «Пари НН» состоится сегодня, 4 марта и начнется в 16.30 (мск).

Денис Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента в феврале. Он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.