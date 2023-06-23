Глушаков — о «Пари НН»: «Где-то в баньку собрал пару раз правильно, команда заиграла»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил свое выступление в «Пари НН».

«Доволен ли игрой в «Пари НН»? Нет, конечно. Болельщики и я привыкли, что забиваю много. Кажется, если Глушаков забил меньше 5-7 мячей, это плохой результат. В сезоне-21/22 я забил 11 — это отличный результат и для себя, и для команды. А в этом сезоне — всего два гола. С другой стороны, если посмотреть на полузащитников в РПЛ, — некоторые и двух мячей не забивают, так что у меня довольно неплохой результат. Избаловал, видимо, ха-ха! Конечно, хотелось лучшего: больше сыграть, помочь команде. Чем-то я и помог в коллективе, наверное. Может, где-то в баньку собрал пару раз правильно, команда заиграла. Со всеми хорошие отношения, правильная атмосфера. Хотя, конечно, команда молодая и есть куда расти», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.

Полностью интервью Глушакова «СЭ» читайте здесь