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Судейство

Сегодня, 10:30

Глушаков: «Судьи иногда сами путаются из-за трактовок. Футбол обсуждают меньше, чем судейство»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков и судья Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в чемпионате России.

«Зачем этот ВАР придумали? Еще хуже сделали, мне кажется. Игра останавливается, эти ошибки... По-моему, судьи иногда сами путаются из-за трактовок. Даже не хочется в это лезть, но некоторые моменты правда не очень адекватные. Причем об этом говорят весь сезон. Футбол меньше обсуждают, чем судейство», — сказал Глушаков «СЭ».

19 июня стало известно, что Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Хавбек выступал за команду с февраля 2023 года и забил 1 гол в 9 матчах. С октября 2020 года и до момента перехода в нижегородский клуб футболист играл за «Химки».

Полностью интервью Глушакова «СЭ» читайте здесь

Денис Глушаков
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