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Сегодня, 18:47

Глушаков официально не расторгал контракт с «Химками»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник Денис Глушаков не расторгал контракт с «Химками» и на текущий момент является игроком подмосковного клуба.

1 февраля подмосковная команда сообщила на своих официальных ресурсах о том, что 38-летний россиянин покинул клуб.

Глушаков выступал за «Химки» с октября 2020 года по февраль 2023 года. Затем он играл за «Пари НН», «Спартак» из Костромы и армянский «Урарту», а в июле 2024 года вернулся в подмосковный клуб.

В сезоне-2024/25 Глушаков принял участие в 8 матчах «Химок» и не отличился результативными действиями. 31 декабря футболист заявлял, что может завершить карьеру футболиста после завершения нынешнего чемпионата.

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Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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