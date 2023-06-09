Глушаков отказался называть зарплаты футболистов незаслуженными

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков отреагировал на мнение, что футболисты не заслуживают своих зарплат.

«Что значит незаслуженные? Кто на что учился — всегда так говорю. Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, — идите, попробуйте заработать футболом. Наша работа — большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

36-летний полузащитник играет за «Пари НН» с февраля. Он сыграл за нижегородцев 9 матчей, отметившись одним голом. Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках».

Ранее полузащитник выступал за «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». На его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.