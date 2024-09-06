Глушаков отреагировал на непопадание в рейтинг лучших голов «Спартака» на домашнем стадионе

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на публикацию пресс-службы «Спартака», которая выложила рейтинг лучших голов команды, забитых на домашнем стадионе.

В список не попал ни один гол Дениса Глушакова, который выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год.

«Красивые у вас голы», — написал Глушаков в комментариях, оставив смеющиеся эмодзи.

В общей сложности Глушаков провел 173 матча за «Спартак», забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

Минувшим летом 37-летний футболист подписал контракт с подмосковными «Химками».