Глушаков: «В последнее время Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков красно-белых за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

Игра между командами прошла 3 апреля на «Лукойл Арене». У красно-белых гол забил Манфред Угальде. Гости ответили дублем Педро.

— С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его. Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков. Но в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» — тем более. Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

— Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

— Выкладываются или не выкладываются футболисты — наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить.

Ответный матч «Зенита» и «Спартака» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».