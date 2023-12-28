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Глушаков — о словах Слуцкого про главную ошибку в карьере тренера: «Не думаю, что на Евро-2016 были виноваты полузащитники»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал слова экс-главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого о чемпионате Европы 2016 года.

Ранее в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Слуцкий заявил, что считает своей главной тренерской ошибкой за карьеру то, что на Евро-2016 составил центр полузащиты из Павла Мамаева, Романа Широкова и Глушакова.

«Не знаю, что я должен сказать? Он так решил, это он выбирал состав, он же тренер. Я так далеко в историю не смотрю. Только помню, что я забил словакам и после меня поставили в состав. С Англией я вышел на замену, поучаствовал, так сказать, в половине гола. С Уэльсом поставили, но как сыграли, так сыграли. Не думаю, что в поражении с Уэльсом были виноваты центральные полузащитники», — цитирует Глушакова Legalbet.

На чемпионате Европы-2016 сборная России заняла последнее место в группе В. Команда сыграла вничью с Англией (1:1) и проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Источник: https://legalbet.ru/news/ne-dumayu-chto-vinovati-poluzashitniki-glushakov/
Денис Глушаков
Футбол
Сборная России по футболу
Леонид Слуцкий
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