17 ноября, 20:06

Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России

Алина Савинова

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Динамо».

В понедельник, 17 ноября, 56-летний специалист объявил об уходе из московского клуба. Он намерен полностью сосредоточиться на работе в сборной России.

«Ну и правильно, Георгиевич! Надо сосредоточиться на сборной, пока пересмотришь всех этих футболистиков...» — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
