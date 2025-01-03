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Сегодня, 10:55

Глушаков о российских легионерах: «Вряд ли кто-то уехал зря. Было бы хуже, если бы остались»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении российских легионеров за рубежом.

— За кем следите из наших легионеров зарубежом?

— За всеми, кого в новостях показывают, кто забивает. Хочется порадоваться за ребят. Ну или травмы у кого, жаль, Захарян вот мало играет. А так, все молодцы, что уехали, играют и показывают молодому поколению, что возможно уехать, играть на том уровне и выигрывать конкуренцию у хороших европейских футболистов.

— Уехал ли из них кто-то зря?

— Нет, вряд ли. Думаю, если бы остались, хуже было бы.

В текущем сезоне 26-летний нападающий Федор Чалов провел в составе ПАОКа 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.

25-летний голкипер Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей, пропустил шесть мячей и трижды отыграл на ноль.

Денис Глушаков
Матвей Сафонов
Федор Чалов
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