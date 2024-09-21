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Сегодня, 16:06

Глушаков подтвердил перевод во вторую команду «Химок»

Сергей Разин
корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что его перевели во вторую команду.

«В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду. Отправили, да, а вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: «В команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера». Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду. У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам.

Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна — я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб. Хуану Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию", — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в середине недели было принято решение убрать 37-летнего игрока из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.

В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.

Источник: https://t.me/glushak8/310
Денис Глушаков
ФК Химки

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