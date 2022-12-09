Глушаков о российском паспорте для Промеса: «В бане был и самогон пробовал! Наш в доску»

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Если Квинси хочет получить российское гражданство, это нормально. Он же не сможет играть за сборную России. Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженый русский человек, наш в доску!» — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее о том, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ, сообщал журналист Иван Карпов.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

Глушаков играл с Промесом за «Спартак» с 2014 по 2018 год.