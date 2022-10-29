Глушаков предложил спросить у Гогниева по поводу отстранения некоторых игроков от тренировок

Сегодня, 19:10
Нападающий «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отстранение некоторых игроков от тренировок.
— Гогниев отстранил некоторых ребят от тренировок. Почему так произошло, знаешь?
— Вы спросите у тренера. Я что могу сказать? Отстранили, да.
— Так капитана команды отстранили, Тихого.
— Сегодня меня заменили, дальше что? Спросите у него.
— Ты видел пенальти, который вы пробивали? Как ты отреагировал?
— Да, видел. Забили гол.
— Видел, как Гогниев отреагировал?
— Команда забила гол, он порадовался.
— Ты бы вряд ли радовался, когда счет становится 6:1.
— Каждый гол по-своему хорош.
В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.
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