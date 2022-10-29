Глушаков предложил спросить у Гогниева по поводу отстранения некоторых игроков от тренировок

Нападающий «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отстранение некоторых игроков от тренировок.

— Гогниев отстранил некоторых ребят от тренировок. Почему так произошло, знаешь?

— Вы спросите у тренера. Я что могу сказать? Отстранили, да.

— Так капитана команды отстранили, Тихого.

— Сегодня меня заменили, дальше что? Спросите у него.

— Ты видел пенальти, который вы пробивали? Как ты отреагировал?

— Да, видел. Забили гол.

— Видел, как Гогниев отреагировал?

— Команда забила гол, он порадовался.

— Ты бы вряд ли радовался, когда счет становится 6:1.

— Каждый гол по-своему хорош.

В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.