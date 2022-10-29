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Сегодня, 19:10

Глушаков предложил спросить у Гогниева по поводу отстранения некоторых игроков от тренировок

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отстранение некоторых игроков от тренировок.

— Гогниев отстранил некоторых ребят от тренировок. Почему так произошло, знаешь?

— Вы спросите у тренера. Я что могу сказать? Отстранили, да.

— Так капитана команды отстранили, Тихого.

— Сегодня меня заменили, дальше что? Спросите у него.

— Ты видел пенальти, который вы пробивали? Как ты отреагировал?

— Да, видел. Забили гол.

— Видел, как Гогниев отреагировал?

— Команда забила гол, он порадовался.

— Ты бы вряд ли радовался, когда счет становится 6:1.

— Каждый гол по-своему хорош.

В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Денис Глушаков
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