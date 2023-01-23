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Сегодня, 21:27

Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым. Речь идет о возможном контракте до конца сезона, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

24 января стартует второй сбор нижегородцевв Белеке. Глушаков находится в Турции и на днях присоединится к команде.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний хавбек также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Источник: https://t.me/karpinside/27253
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
4
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