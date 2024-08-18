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Сегодня, 17:58

Глушаков об отсутствии Бакаева в матче с «Зенитом»: «Не хватает каждого футболиста»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке подмосковной команды на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Знаете, что-нибудь про запрет играть Бакаеву?

— Не ко мне вопрос.

— Бакаева не хватило для победы?

— Он хороший футболист, но нам в любом случае не хватает каждого футболиста в команде.

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил, что арендованный у «Зенита» россиянин пропустит матч из-за недомогания. Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, что тренерский штаб решил поберечь игрока в данной встрече.

В свою очередь Бакаев заявил, что ему не разрешили участвовать в игре.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Константин Передерий

Денис Глушаков
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Химки
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