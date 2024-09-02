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Глушаков — о переходе Соболева в «Зенит»: «Болельщики «Спартака» его любили»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака».

«Не знаю, как было все на самом деле. Болельщики «Спартака» его любили, назвали легендой. Но он перешел, человек выбрал такой путь. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел? Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», — сказал Глушаков «СЭ».

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока по данным портала Transfermarkt составила 10 миллионов евро.

Александр Соболев
Денис Глушаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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