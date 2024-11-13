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Сегодня, 21:30

Глушаков: «Хочу, чтобы сын был спартаковец. А жена — чтобы армеец»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, болельщиком какого клуба хотел бы вырастить новорожденного сына.

Футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России (2016/17). Его супруга — также футболист, полузащитник женского ЦСКА Ксения Коваленко.

«Хочу, чтобы сын был спартаковец. А жена хочет, чтобы он был армеец. Вырастет — выберет сам. Главное, чтобы был хороший человек», — сказал Глушаков.

37-летний футболист принял участие в ретро-матче легенд красно-белых и московского «Динамо», который проходит на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ксения Коваленко

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