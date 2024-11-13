Глушаков: «Встретились с ребятами из фан-движения «Спартака». Что-то когда-то было, но прошло»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о встрече с фанатами клуба.

37-летний футболист принял участие в ретро-матче легенд красно-белых и московского «Динамо», который проходит на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.

«Прекрасно чувствую себя здесь. Вернулся в свою раздевалку, на свое место. Встретились с ребятами из фан-движения, пообщались, все обсудили. Что-то было когда-то, но уже прошло», — сказал Глушаков.

Игрок выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России (2016/17).