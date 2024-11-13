Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Глушаков: «Встретились с ребятами из фан-движения «Спартака». Что-то когда-то было, но прошло»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о встрече с фанатами клуба.

37-летний футболист принял участие в ретро-матче легенд красно-белых и московского «Динамо», который проходит на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.

«Прекрасно чувствую себя здесь. Вернулся в свою раздевалку, на свое место. Встретились с ребятами из фан-движения, пообщались, все обсудили. Что-то было когда-то, но уже прошло», — сказал Глушаков.

Игрок выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России (2016/17).

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
МИД предупредил о серьезном ответе Москвы в случае разрешения Запада бить вглубь РФ
Роман Ротенберг подтвердил продажу арены в Хельсинки
Де Хеа вернулся в футбол и тащит «Фиорентину». Команда испанца уже третья в серии А
Сегодня
Вчера
Неделя