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Глушаков: «Договорились с Карпиным, что потренируюсь с «Ростовом». Подпишу ли контракт? Не будем торопиться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Валерий Карпин и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что договорился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным провести зимний сбор с его командой, а также ответил на вопрос о том, будет ли он заключать полноценный контракт с клубом.

В четверг, 11 января, 36-летний футболист приехал на медосмотр ростовчан, который проходит в одной из московских клиник.

«Мое будущее теперь связано с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Медосмотр не значит, что я подпишу контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать.
Готов ли я вернуться в РПЛ и играть за «Ростов»? Готов, не готов — только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

C сентября 2023 года Глушаков выступал за костромской «Спартак», который играет во Второй лиге. Футболист провел 7 матчей за команду и сделал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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