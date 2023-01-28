Глушаков рассказал, как Каррера отправил его и Ещенко в дубль за лайки, и ответил на обвинения в заговоре против тренера

Сегодня, 11:00
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» вспомнил, как их с Андреем Ещенко отправили в дубль за лайки и разговор с вице-президентом «Спартака» Наилем Измайловым, на основании которого группа фанатов красно-белых обвиняла Глушакова в заговоре против Массимо Карреры.
«Был у нас разговор с вице-президентом клуба Наилем Измайловым. Он спросил наше мнение, нужно ли оставлять Карреру.
— Принимать такие решения — ваше дело, — ответили мы. — Но посмотрите на результаты, на травмы, на то, что происходит.
О заговоре, в котором меня потом обвиняли, и говорить смешно. Руководство просто решило обсудить ситуацию с опытными игроками и имело на это полное право. Мы никакими интригами не занимались.
После перерыва на сборные проиграли дома «Ахмату». И тут началось. Перед выездом на матч Лиги Европы с «Рапидом» в Вену нас с Андреем Ещенко отправили в дубль за... лайки, которые мы поставили под стихом актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который постоянно в поэтической форме высказывал все, что думает о нашей игре. У нас с Назаровым близкого общения не было, это другой актер и болельщик «Спартака» — Алексей Маклаков был вместе с Ребровым и Комбаровым в моей бане.
Никакого злого умысла, желания атаковать Массимо у меня и близко не было. Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру. Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили. Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их. Вот скажите — если бы реально был заговор, нас могли бы на месяц выгнать из основы за лайки? Дало бы руководство клуба Каррере это сделать?» — сказал Глушаков.
Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. Глушаков играл за московский клуб с 2013-го по 2019 год.
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