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Глушаков рассказал, как на «Спартак» повлиял приход двух итальянских помощников Карреры

Игорь Рабинер
Обозреватель
Помощник Карреры в «Спартаке» Джорджо Д&amp;#039;Урбано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, как на красно-белых после чемпионства повлияло появление двух новых итальянских помощников Массимо Карреры — Аттилы Мальфатти и Джорджо Д'Урбано.

«В межсезонье после чемпионства расширился тренерский штаб, — сказал Глушаков. — Вот это был корень всех наших недопониманий и конфликтов — когда Каррера привел своих тренеров. Эти Мальфатти и Д'Урбано отодвинули Пилипчука с Хавьером Нойей, которых уже Массимо не слушал, и нарушили весь микроклимат. Да и вспомните, сколько травм было — и мышечных, и «крестов»!

Мы говорили, что это не та работа, которая помогает нам быть выносливее или мощнее. Может, она и помогала бы, но мы ее неправильно выполняли, а как правильно — никто не объяснял. Когда команда опустилась на десятое место, и на нас посыпались травмы, мы сказали — давайте поменяем тренировочный цикл, вернемся к прежней работе, которая приносила успех.

До поры Каррера никого не слушал. Мы видели, как Хавьер плакал, уходя с тренировок по их ходу, — его довели. Он целый вечер готовился к утренней тренировке, все просчитывал, наутро расставлял фишки, а Каррера выходит на поле и вдруг говорит ему: «Нет, не будем сегодня это делать». Хави плюнул, убежал в жилой корпус базы. Я пытался его успокоить, еле удержали, чтобы он не ушел из команды.

Но после трети чемпионата Массимо, наконец, нас услышал. Всю «физику» Хавьеру вернул, тактику — Пилипчуку. Мы 5:1 грохнули «Севилью», выиграли еще много матчей, победили «Зенит», ЦСКА... Мы играли даже мощнее, чем в чемпионский сезон. Однако зимой, на сборах, все началось по новой. Опять рулить стали Мальфатти и Д'Урбано"

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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