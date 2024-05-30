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Сегодня, 15:45

Глушаков — о примирении с Каррерой: «Пришел с банкой самогона. Посидели, обо всем поговорили»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков и Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» публикацию совместного фото с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Футболист выложил снимок с итальянцем в своем Telegram-канале.

«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо. Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее Каррера рассказал «СЭ», что помирился с Глушаковым.

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом «Спартака». Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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