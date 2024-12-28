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Глушаков — о Цымбаларе: «Он был тем, на кого я равнялся»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Денис Глушаков поделился воспоминаниями о бывшем полузащитнике «Спартака» Илье Цымбаларе.

«Я вырос на его игре и на том легендарном «Спартаке», который бомбил в Лиге чемпионов. Когда уже перешел в «Локомотив», мне тоже рассказывали про то, каким замечательным человеком он был. Можно сказать он был тем, на кого я равнялся. Даже делал футболки Филимонова и Цымбаларя...Илья Цымбаларь — один из тех людей, на котором был построен тот «Спартак», завоевавший любовь болельщиков. С кем его можно сравнить? С Зиданом!» — сказал Глушаков на турнире памяти Ильи Цымбаларя, который прошел при поддержке фонда развития футбола имени Цымбаларя.

Илья Цымбаларь&nbsp;&mdash; автор гола в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Алания&raquo; (2:1). 16&nbsp;ноября 1996 года. Санкт-Петербург. «Как Илюха умудрился в том эпизоде забить правой!» Невероятный гол Цымбаларя в золотом матче

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

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Денис Глушаков
Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
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