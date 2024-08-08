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Сегодня, 11:30

Глушаков — о тренере «Химок»: «У нас нет такого, чтобы кто-то хотел «съесть» тренера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об отношениях главного тренера Франка Артиги с командой.

«У нас хорошие отношения между игроками и тренером, есть взаимопонимание. Зачем кто-то будет кого-то «есть»? Что значит «съесть» тренера? Это всё миф. Тренер может только сам себя «съесть», если будет неискренним перед своей работой, игроками и коллективом. Это всё видно. У него нормальное и позитивное отношение к каждому игроку. Принимает решение, ставит игроков. Он себе не враг. Нет такого, чтобы кто-то хотел «съесть» тренера», — цитирует Глушакова Legalbet.

Глушаков летом этого года подписал контракт с «Химками». 37-летний хавбек провел за команду 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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