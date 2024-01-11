Глушаков о медосмотре в «Ростове»: «Молодой, перспективный. Еще поиграю»

Российский полузащитник Денис Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом».

В четверг, 11 января 36-летний футболист посетил одну из московских клиник вместе с футболистами ростовской команды.

«Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», — сказал Глушаков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.