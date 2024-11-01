Глушаков рассказал, считает ли «Спартак» середняком

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ», можно ли назвать красно-белых середняком РПЛ. Ранее такое мнение в комментарии «РБ Спорт» выразил тренер сборной России Николай Писарев.

«На данный момент «Спартак» в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата. Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно. От «Спартака» всегда ждут первого места? Ждать можно сколько угодно. Все все понимают. Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы», — сказал Глушаков «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.