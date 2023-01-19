Глушаков считает, что было бы интересно посмотреть на разъяснение решений ВАР в РПЛ

Российский полузащитник Денис Глушаков поделился мнением по поводу решение опробовать на ряде турниров практику трансляции судьями своих решений, принятых на основании данных ВАР.

«Не знаю, будет ли это полезно для профессионального футбола, я в этих делах не компетентен, пусть решают, как хотят. Самое главное, чтобы была чистая нормальная игра, поменьше времени тратили на все разговоры и решения, чтобы поменьше пауз было в матчах. Чтобы везде были одинаковые трактовки в каких-то моментах», — цитирует Глушакова ВАР.

Вчера, 18 января, Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) согласился на проведение эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей. Он пройдет в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.