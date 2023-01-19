Глушаков считает, что было бы интересно посмотреть на разъяснение решений ВАР в РПЛ

Судейство
Сегодня, 13:29
Российский полузащитник Денис Глушаков поделился мнением по поводу решение опробовать на ряде турниров практику трансляции судьями своих решений, принятых на основании данных ВАР.
«Не знаю, будет ли это полезно для профессионального футбола, я в этих делах не компетентен, пусть решают, как хотят. Самое главное, чтобы была чистая нормальная игра, поменьше времени тратили на все разговоры и решения, чтобы поменьше пауз было в матчах. Чтобы везде были одинаковые трактовки в каких-то моментах», — цитирует Глушакова ВАР.
Вчера, 18 января, Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) согласился на проведение эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей. Он пройдет в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования