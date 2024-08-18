Глушаков: «Мы отняли очки у «Зенита»? Это они отняли у нас»

Полузащитник «Химок» Денис Глушков прокомментировал ничью своей команды в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

В выездном матче с подмосковным клубом «Зенит» впервые потерял очки и пропустил первый гол во всех турнирах с начала текущего сезона.

— У вас получилось отнять очки у «Зенита», что чувствуете?

— Это у «Зенита» получилось отнять у нас очки. Мы лучше играли и заслуживали победы

— Как вам игра «Зенита»? На старте казалось, что он непобедим.

— Непобедимых нет. Это футбол и тут и на поле все равны.

37-летний россиянин подписал 1-летний контракт с «Химками» в июне 2024 года. Ранее он уже выступал за клуб с 2020 по 2022 год. В текущем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

В следующем матче «Зенит» примет «Спартак», а «Химки» сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи пройдут 24 августа.

Константин Передерий