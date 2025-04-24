Глушаков: «ЦСКА показывал плохую игру в начале сезона, но сейчас выступает достойно»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

«Сложно сейчас сказать, кто будет фаворитом. Конечно, я буду болеть за «Спартак». И думаю, что как и в матче с «Зенитом», «Спартак» вперед должны погнать болельщики. В случае победы ЦСКА будет в гонке за тройку, а «Спартак» может побороться за чемпионство. Матч решающий — за 6 очков. ЦСКА будет сложно биться за чемпионство, но для них тройка — приемлемый результат. Они не очень хорошо начинали сезон, их много критиковали, потому что они показывали плохую игру. Но зимой хорошо подготовились и сейчас достойно выступают», — сказал Глушаков «СЭ».

Матч пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице РПЛ, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.