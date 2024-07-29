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Сегодня, 21:40

Глушаков: «Соболеву стоит определиться, чего он хочет»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возможный уход нападающего Александра Соболева из «Спартака».

23 июля стало известно, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой красно-белых.

«Не надо пудрить голову «Спартаку», «Зениту» или еще кому-то. Нужно определиться, чего ты хочешь. Это моя точка зрения. Но мы не знаем всех закулисных игр — может, там вообще нет предложения от «Зенита», а кто-то хочет продать Соболева в Санкт-Петербург? Надо знать кухню, чтобы это как-то комментировать. Я бы не стал наговаривать только на Соболева.

Слова Зобнина? Роман все правильно сказал. Не надо ходить по кругу — или ты ушел, или ты остаешься, а все остальное — неправильно», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности россиянин провел за клуб 140 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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