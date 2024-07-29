Глушаков считает, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что «Спартак» не будет бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

28 августа красно-белые обыграли подмосковный клуб в рамках 2-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

«Удивил ли «Спартак»? Нет. Разбирали их игру с «Оренбургом» — все было так, как и ожидали. Сами виноваты, как бывает в футболе: ошиблись — пропустили. Это нормальное явление. «Спартак» — претендент на чемпионство? Нет, конечно. Давайте говорить правду в глаза. На данный момент «Спартаку» и любой другой команде сложно конкурировать с «Зенитом», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

После двух стартовых туров РПЛ в активе «Спартака» 3 очка. По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом страны в 6-й раз подряд.