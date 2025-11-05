Видео
5 ноября, 12:46

Глушаков считает «Краснодар» и «Зенит» главными фаворитами на чемпионство в РПЛ

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. «Зенит» не вошел в чемпионат, была неровная игра. «Локомотив», наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли. Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. «Спартак» по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. «Краснодар» стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. «Краснодар» и «Зенит» — два фаворита на победу в РПЛ», — цитирует Глушакова ТАСС.

После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очкам. Второе место занимает ЦСКА с 30 очками, «Зенит» с 29 очками — на третьей строчке.

Источник: ТАСС
17

  • Ратель

    Денис плохо знаком со статистикой, которая почти исключает Краснодар. Впрочем, нам и не надо.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    До зимней паузы - пожалуй, да). Но нужно добавить ЦСКА и ЛОКО.

    05.11.2025

  • " 100% Инсайды "

    05.11.2025

  • Ю.Ю.

    Да не за что. Всё нормально))

    05.11.2025

  • Ю.Ю.

    Глушаков и Глушенков это два разных человека)))

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Денис Глушаков
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Краснодар
