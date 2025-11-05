Глушаков считает «Краснодар» и «Зенит» главными фаворитами на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. «Зенит» не вошел в чемпионат, была неровная игра. «Локомотив», наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли. Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. «Спартак» по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. «Краснодар» стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. «Краснодар» и «Зенит» — два фаворита на победу в РПЛ», — цитирует Глушакова ТАСС.

После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очкам. Второе место занимает ЦСКА с 30 очками, «Зенит» с 29 очками — на третьей строчке.