Глушаков считает «Краснодар» и «Зенит» главными фаворитами на чемпионство в РПЛ

5 ноября, 12:46
Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.
«Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. «Зенит» не вошел в чемпионат, была неровная игра. «Локомотив», наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли. Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. «Спартак» по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. «Краснодар» стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. «Краснодар» и «Зенит» — два фаворита на победу в РПЛ», — цитирует Глушакова ТАСС.
После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очкам. Второе место занимает ЦСКА с 30 очками, «Зенит» с 29 очками — на третьей строчке.
Ратель
Денис плохо знаком со статистикой, которая почти исключает Краснодар. Впрочем, нам и не надо.
05.11.2025
Dmitriy Nekrasov
До зимней паузы - пожалуй, да). Но нужно добавить ЦСКА и ЛОКО.
05.11.2025
" 100% Инсайды "
.Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
05.11.2025
Ю.Ю.
Да не за что. Всё нормально))
05.11.2025
Ю.Ю.
Глушаков и Глушенков это два разных человека)))
05.11.2025