Глушаков сообщил, что у него есть предложение от клуба РПЛ

Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что получил предложение от одного из клубов РПЛ.

«Когда решится с клубом, скажу. Возможно, что решится на следующей неделе. Сейчас есть предложение от клуба РПЛ», — цитирует ТАСС Глушакова.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».