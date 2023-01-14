Глушаков сообщил, что у него есть предложение от клуба РПЛ

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Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что получил предложение от одного из клубов РПЛ.
«Когда решится с клубом, скажу. Возможно, что решится на следующей неделе. Сейчас есть предложение от клуба РПЛ», — цитирует ТАСС Глушакова.
9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования