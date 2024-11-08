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Сегодня, 13:31

Глушаков сообщил о рождении сына

Сергей Разин
корреспондент
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Российский футболист Денис Глушаков сообщил о рождении сына.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые пять лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! P. S. Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай», — написал Глушаков в соцсетях.

Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко поженились в мае 2021 года. В марте этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой.

За свою карьеру 37-летний полузащитник выступал в составе «Химок», «Ахмата», «Спартака», «Локомотива» и других команд.

Денис Глушаков
Ксения Коваленко

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