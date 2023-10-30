Глушаков высказался о чемпионских амбициях «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о чемпионских амбициях красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Хороший результат — это первое место и второе, которое раньше давало путевку в Лигу чемпионов. Все, что ниже, для «Спартака» — провал. Это нормально, все это понимают. «Спартак» — великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идет результат. Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация. Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не все потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждет вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», — приводит слова Глушакова Metaratings.ru.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Факелу» (0:2).