Глушаков: «Тренер пару раз должен давать молодым палкой по башке, чтобы звезду не ловили»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением о молодых футболистах.

— Юран говорил, что наши молодые футболисты разбалованные. Они быстро ловят звезду?

— Есть много нюансов: например, поменялся тренер, пропало его доверие, которое позволяет тебе раскрыться на поле, а еще тренер — старший товарищ: должен тебя воспитать, дать палкой по башке пару раз, чтобы звезду не ловили молодые, — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

— Вам давали палкой по башке?

— Когда я был молодой, мои старшие товарищи учили меня правильной жизни — я прислушивался к ним. Сейчас молодые не прислушиваются, когда им говоришь. Они не звезду ловят, а требования к себе снижают, поэтому и такой результат.

Глушаков перешел в «Пари НН» в начале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ 36-летний футболист провел 21 матч за команду из Нижнего Новгорода и отметился одним голом. Ранее он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и другие команды.