Глушаков — о «Спартаке»: «Проигрывать в чемпионском сезоне можно, но нужно уметь реабилитироваться»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о поражении красно-белых в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).

«Проигрывать в чемпионском сезоне можно. Но так можно сыграть одну игру и не на финишной прямой. Мы в чемпионский сезон проигрывали 0:4 «Ростову». Но нужно уметь реабилитироваться. Почему-то знал, что «Спартак» обыграет «Зенит», но потеряет очки с «Ахматом» и «Динамо». После «Зенита» красно-белые выплеснули все эмоции. Им надо выигрывать через характер и через не могу — иначе не пройдет», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Махачкалинское «Динамо» на 9-й строчке с 27 баллами.