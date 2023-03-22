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Сегодня, 19:55

Глушаков высказался о решении КДК РФС засчитать «Пари НН» техническое поражение

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков впервые прокомментировал решение КДК РФС засчитать техническое поражение его команде в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

«Впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча. Что тут напишешь... Каждое очко на вес золота. Все должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты. Ничего страшного, злее будем», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Поражение нижегородской команде было присуждено из-за участия в матче полузащитника Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России.

Источник: https://t.me/glushak8/204
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Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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