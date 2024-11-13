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Сегодня, 16:00

Глушаков заявил, что Бонгонда должен знать Титова

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что правый вингер красно-белых Тео Бонгонда должен быть знаком с легендой клуба Егором Титовым. После того как экс-футболист раскритиковал игру конголезца, тот ответил, что не знает Титова.

«Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов УЕФА, как он играл в составе «Спартака». Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд. Но каких-то должны знать», — сказал Глушаков Legalbet.

В 18 играх за «Спартак» во всех турнирах 28-летний Бонгонда забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Егор Титов, выступавший за красно-белых, провел 444 матча, в которых отличился 105 раз и сделал 86 результативных передач. Полузащитник 6 раз становился чемпионом России в составе «Спартака».

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Егор Титов
Тео Бонгонда

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